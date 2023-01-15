За сутки в Татарстане выявили 69 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки никто не погиб от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане с 11 января ежедневно растет число зараженных коронавирусом. За сутки в регионе COVID-19 подтвердился у 69 человек, госпитализация потребовалась 10 людям, при этом побороли болезнь 53 человека. Такими данными в воскресенье, 15 января, поделился федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В период пандемии коронавирус в Татарстане был выявлен у 194 148 человек, 191 592 из которых побороли инфекцию, а 2 009 - скончались. Коллективный иммунитет жителей республики к COVID-19 составляет 3,9%.

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