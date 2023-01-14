В Набережных Челнах из-за морозов автобусы изнутри покрылись льдом

По словам перевозчика, в обледенелых окнах виноваты сами пассажиры.

В автобусах марки ПАЗ, которые курсируют по Набережным Челнам из-за морозов окна начали покрываться льдом. Об этом стали сообщать пассажиры. По их словам, они не могут разглядеть в окнах где именно они едут, поэтому пропускают свою остановку, которую водители общественного транспорта не всегда объявляют. Поступают жалобы и на т, что в самих автобусах неприемлемо холодно.

Дело в том, что обогреватели в этих маршрутках не рассчитаны на 20-градусный мороз и им просто не хватает мощности, чтобы дать нужное количество тепла, объяснил руководитель ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

Что же касается заледенелых окон, то, по словам перевозчика, тут, оказывается, виноваты сами пассажиры – они на своей обуви заносят в салон снег, который внутри тает. Таким образом, в автобусе образуется повышенная влажность, вода конденсируется на стеклах и в итоге замерзает, сообщают «Челнинские известия».

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