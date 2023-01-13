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НовостиОбщество13 января 2023 14:48

В Казани на улице Фучика из-за проседания грунта треснула дорога

Сейчас поврежденный участок проезжей части обследуют специалисты
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Скоро станет известно о сроках закрытия проезда по данному участку и проведения ремонтных работ. Фото: мэрия Казани

Скоро станет известно о сроках закрытия проезда по данному участку и проведения ремонтных работ. Фото: мэрия Казани

В Казани на улице Фучика просел грунт и на дороге надломился асфальт. Произошло это в районе торгового центра на проезжей части по направлению к улице Завойского. Возникшую крупную трещину сейчас обследуют специалисты. Мэрия города просит автомобилистов выбирать пути объезда данного участка. Там обещают вскоре сообщить о сроках закрытия проезда и проведения ремонтных работ.

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