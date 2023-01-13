Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прокомментировал рост тарифов на ЖКУ

Алексей Песошин также поручил проработать предложение Госкомитета Татарстана по тарифам о дифференциации допустимой доли расхода граждан. Фото: пресс-служба Правительства Татарстана

В Татарстане с 1 декабря 2022 года произошел рост платежей за жилищно-коммунальные услуги. Премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании итоговой коллегии Госкомитета региона по тарифам прокомментировал этот рост.

Так, он для начала напомнил, что в прошедшем году во всех субъектах России тарифы проиндексировали дважды - 1 июля и 1 декабря. По мнению премьер-министра, это было сделано для социально-экономического развития страны.

- Благодаря работе Госкомитета Татарстана по тарифам, средний показатель роста индекса изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги не был превышен 9%, - сказал Песошин.

При этом премьер-министр республики сказал, что необходимо проработать предложение регионального Госкомитета о дифференциации местного стандарта допустимой доли расходов граждан, исходя из доходов семьи.

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