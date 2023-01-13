В Елабужском районе выбежавший на дорогу лось спровоцировал аварию

После наезда на животное машина врезалась в другое авто. Фото: ГИБДД Татарстана

В эту пятницу, 13 января, в 7.00 в Елабужском районе произошло ДТП с участием дикого животного. Там на дорогу внезапно выбежал лось. Его сбил автомобиль марки ВАЗ. Его водитель, по предварительным данным, превысил скорость и, скорее всего, из-за этого не успел вовремя затормозить.

- После наезда на животное машина выехали на встречку, где столкнулась с автомобилем марки «Лада». В результате чего пострадал 33-летний пассажир ВАЗа. Мужчину с различными травмами доставили в ближайшую больницу, - рассказали в ГИБДД Татарстана.

Что в итоге стало с самим лосем, не сообщается.

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