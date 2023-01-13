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НовостиОбщество13 января 2023 11:58

На катке казанского парка «Черное озеро» пройдет киномарафон под открытым небом

Пришедшие смогут увидеть, в том числе, и классические советские фильмы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сеансы пройдут в эту субботу.

Сеансы пройдут в эту субботу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту субботу, 14 января, на катке казанского парка «Черное озеро» покажут целую серию фильмов. Так, участники киномарафона на коньках смогут посмотреть фильмы «Один дома», «Девчата», «Серебряные коньки» и анимационную картину «Тайны Коко». Киномарафон начнется в 10.00 и закончится в 22.00.

- По прогнозу синоптиков температура воздуха в этот день будет комфортной – от -9 до -11 градусов. Покататься на катке можно как на своих коньках, так и взять их в аренду. Для проката доступно 400 пар, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

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