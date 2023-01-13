В Казани затопило улицу Вахитова из-за прорыва пожарного гидранта

Дорожные службы ведут работы по очистке улиц от снега и наледи. Фото: пресс-служба Администрации Кировского и Московского района Казани

В пятницу, 13 января, в Казани затопило улицу Вахитова. Вода скопилась по щиколотку, автомобили будто «плыли», а не ехали по дороге. Авария произошла из-за прорыва пожарного гидранта, сообщает пресс-служба Администрации Кировского и Московского районов города.

На место прорыва приехала аварийная бригада МУП «Водоканал», которая занялась устранением течи. Воду удалось откачать. Дорожные службы продолжают работу по очистке улиц от снега и наледи.

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