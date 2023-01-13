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НовостиОбщество13 января 2023 9:26

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с Генконсулом Туркменистана Гуйчем Гараевым

Они обсудили перспективные направления сотрудничества
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
При этом уКазани нет городов-побратимов в Туркменистане. Фото: kzn.ru

При этом уКазани нет городов-побратимов в Туркменистане. Фото: kzn.ru

13 января в здании Исполкома столицы Татарстана состоялась встреча мэра города Ильсура Метшина с Генконсулом Туркменистана в Казани Гуйчем Гараевым, который ранее на протяжении двух лет являлся консулом своей страны в России.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между Казанью и Туркменистаном. Важность этой встречи в том, что у Казани нет городов-побратимов в этом союзном государстве, поэтому оговоренное сотрудничество осуществляется напрямую с его официальными представителями. Так, Казани поддерживать связи помогает Генеральное консульство Туркменистана в городе, а также полномочное представительство Татарстана в Туркменистане

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