Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с Генконсулом Туркменистана Гуйчем Гараевым

При этом уКазани нет городов-побратимов в Туркменистане. Фото: kzn.ru

13 января в здании Исполкома столицы Татарстана состоялась встреча мэра города Ильсура Метшина с Генконсулом Туркменистана в Казани Гуйчем Гараевым, который ранее на протяжении двух лет являлся консулом своей страны в России.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между Казанью и Туркменистаном. Важность этой встречи в том, что у Казани нет городов-побратимов в этом союзном государстве, поэтому оговоренное сотрудничество осуществляется напрямую с его официальными представителями. Так, Казани поддерживать связи помогает Генеральное консульство Туркменистана в городе, а также полномочное представительство Татарстана в Туркменистане

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