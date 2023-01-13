Верховный суд Татарстана оставил под стражей зам главы Исполкома Бугульминского района

Чиновника обвиняют в махинациях с бюджетными деньгам и в получении взятки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арестованный по делу о мошенничестве и взятке зам главы Исполкома Бугульминского района Вахит Гарафутдинов не хочет сидеть в камере СИЗО, пока идет следствие. Он подал апелляцию на данное решение в Верховный суд Татарстана.

Вместе с адвокатом чиновник просил сменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, но ему в итоге было отказано в этом.

Напомним, Гарафутдинова заподозрили в махинациях с деньгами, выделенными по госконтракту на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района. Дело было еще в 2018 году. Тогда, как полагает следствие, принятую работу оценили, как и полагалось по договору, в 7 миллионов рублей, но по факту там было сделано всего на 5 миллионов. Разница где-то растворилась. Кроме того, чиновнику вменяют и получение 450 тысяч рублей взятки от организации, которая выполняла тот самый госконтракт, за общее покровительство.

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