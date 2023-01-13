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НовостиОбщество13 января 2023 8:18

В Набережных Челнах после визита к стоматологу ребенок начал задыхаться, его спасли сотрудники ГИБДД

Мальчика удалось вовремя доставить в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Полицейские увидели стоящую на дороге машину и решили помочь.

Полицейские увидели стоящую на дороге машину и решили помочь.

Фото: МВД по РТ

Во время совершения патруля на проспекте Джалиля в Набережных Челнах сотрудники ГИБДД города - старший лейтенант Ильнур Шайхуллин и младший лейтенант Павел Анисимов, спасли жизнь ребенку.

Полицейские заметили стоящую на дороге машину, у нее были включены аварийные сигналы. Рядом были двое мужчин, которые пытались откачать мальчика. Шайхуллин и Анисимов остановились и решили выяснить, что происходит. Так, один из мужчин – отец мальчика, рассказал, что вез сына домой после посещения детской стоматологии В дороге, ребенок начал задыхаться и терять сознание.

Полицейские быстро сориентировались в ситуации, доложили обо всем дежурному и со включенными спецсигналами на служебном автомобиле быстр довезли отца с сыном в ближайшую больницу.

- В медицинском учреждении мальчику оказали необходимую помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает, - сообщили в МВД Татарстана.

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