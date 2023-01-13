Средняя зарплата на заводе «КАМАЗ» стала более 59 тысяч рублей

В конце 2022 года правление компании приняло решение выдать сотрудникам единовременную премию в размере одного оклада. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году средняя зарплата на заводе «КАМАЗ» в Набережных Челнах составила 59 813 рублей. Это на 16% больше, чем в 2021-ом. Но помимо повышения оклада, на предприятии собираются реализовать ряд мер по материальной поддержке своих сотрудников.

- В конце 2022 года правление компании приняло решение выдать сотрудникам единовременную премию в размере одного оклада. Также с 1 января 2023 года всем работникам восьмичасовых смен была до 110 рублей была увеличена компенсация на питание, - сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

На предприятии считают, что принятые в этом направлении решения особенно актуальны на фоне роста тарифов на коммунальные услуги и повышения стоимости проезда на общественно транспорта Набережных Челнов.

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