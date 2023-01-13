В Казани вновь начал курсировать трамвай №1

Ремонтные работы на контактных сетях проводили ночью. Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Всю ночь на улице Татарстан в Казани - на участке от улицы Тукая в направлении улицы Тинчурина и велись ремонтно-восстановительные работы на поврежденных контактных линиях трамвайного маршрута №1. Из-за этого пришлось даже поменять схему движение вагона. Трамвай следовал до улицы Галеева с последующим разворотом в направлении от Караваево.

В итоге провода восстановили и вагон по маршрут №1 ходит по прежней схеме - Караваево - Речной порт, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

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