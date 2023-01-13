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НовостиОбщество13 января 2023 6:58

Все больше жителей Казани хотят справлять старый Новый год

Есть даже такие, кто за то, чтобы признать этот праздник официальным и установить на эту дату выходной день
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
При этом жители столицы Татарстана не собираются устраивать обильные застолья.

При этом жители столицы Татарстана не собираются устраивать обильные застолья.

Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Не все елки еще убраны из квартир и не все столы, видимо, переместились из центра комнаты обратно на кухню. С 13 на 14 января отмечается старый Новый год. И, как оказалось, жители Казани собираются его отметить. Не так массово и не с таким размахом, как с 31 декабря на 1 января, но все же.

В том, что они будут отмечать старый Новый год во время опроса портала SuperJob заявили 21% респондентов из Казани. Исследователи отметили, что их количество, по сравнению с прошлым опросом увеличилось на 2%.

Правда, никто из респондентов не собирается отмечать старый Новый год возлиянием или обильным потреблением праздничных блюд или салатов. В основном казанцы встретят этот праздник просто с чаем. Но при этом 33% из них выступают за то, чтобы старый Новый год сделать официальным выходным. Но большинство – 52% респондентов, все же против такой идеи.

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