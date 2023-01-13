Все больше жителей Казани хотят справлять старый Новый год

При этом жители столицы Татарстана не собираются устраивать обильные застолья. Фото: Наиля ГАЛИМОВА

Не все елки еще убраны из квартир и не все столы, видимо, переместились из центра комнаты обратно на кухню. С 13 на 14 января отмечается старый Новый год. И, как оказалось, жители Казани собираются его отметить. Не так массово и не с таким размахом, как с 31 декабря на 1 января, но все же.

В том, что они будут отмечать старый Новый год во время опроса портала SuperJob заявили 21% респондентов из Казани. Исследователи отметили, что их количество, по сравнению с прошлым опросом увеличилось на 2%.

Правда, никто из респондентов не собирается отмечать старый Новый год возлиянием или обильным потреблением праздничных блюд или салатов. В основном казанцы встретят этот праздник просто с чаем. Но при этом 33% из них выступают за то, чтобы старый Новый год сделать официальным выходным. Но большинство – 52% респондентов, все же против такой идеи.

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