Власти Казани до 2025 года на собственную цифровую трансформацию потратят более 127 миллионов рублей

За эти деньги, в том числе, в половине управлений и подразделений установят Wi-fi Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Исполком столицы Татарстана своим постановлением утвердил городскую программу «Цифровая трансформация муниципального управления Казани на 2023-2025 годы». На нее планируют потратить чуть более 127,3 миллиона рублей.

Уже исходя из названия программы, становится понятно, что местные власти хотят внедрить в свою работу больше современных технологий. Так, что же будет сделано за ближайшие три года? Так, в планах обеспечить все рабочие места в Исполкоме Казани интернетом, а в половине управлений и подразделений установят Wi-fi. Кроме того, по итогам реализации этой программы 90% видов муниципальных услуг будут предоставляться в цифровом виде.

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