Житель Казани перевел мошенникам 600 тысяч рублей

Только после перевода средств мужчина понял, что попался на уловки афериста. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще один житель Казани стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму. Мужчина поверил человеку, который представился сотрудником банка и перевел на счет злоумышленника примерно 600 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, звонивший сообщил ему, что по его банковскому счету зафиксирована подозрительная активность. "Сотрудник банка" заверил, что все удастся разрешить, если создать резервный счет.

Мужчина поверил и перевел назначенную сумму. Только после этого казанец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Пока вычислить злоумышленника не удалось.