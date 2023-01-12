В Татарстане за последние 10 лет число многодетных семей выросло

Девять семей наградили за воспитание семи и более детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Благодаря мерам социальной поддержки в Татарстане наблюдается рост числа многодетных семей. Так, за последние 10 лет их число выросло на 70%. Об этом на заседании коллегии Минтруда республики рассказала глава ведомства Эльмира Зарипова.

Еще одна важная цифра - в Татарстане наблюдается рост рождений третьих и последующих детей на 1-2 % ежегодно. В целях повышения авторитета семьи и престижа родительского труда в прошлом году в республике учреждена новая государственная награда – медаль «Родительская доблесть» для семей, которые воспитывают или воспитали 7 и более детей. Медалью уже награждены девять семей.