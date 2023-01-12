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НовостиОбщество12 января 2023 15:46

В Марий Эл за сутки горели два автомобиля

Один из них удалось потушить при помощи снега
Рината СТРЕБКОВА
В обоих случаях пожары удалось ликвидировать довольно оперативно.

В обоих случаях пожары удалось ликвидировать довольно оперативно.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Сразу два вызова на тушение автомобиля получили пожарные в Марий Эл за сутки. В первом случае очевидцы сообщили в МЧС, что загорелся ВАЗ двенадцатой модели. Владелец отечественного авто пытался завести машину, но все попытки были неудачными. Тогда он решил зарядить аккумулятор, не вынимая его из-под капота. Следом он увидел дым.

Все попытки самостоятельно справиться с огнем не возымели результата. Прибывшие пожарные смогли оперативно ликвидировать пламя. Соседние машины не пострадали.

Второй автопожар произошел на подъезде к деревне Мари-Китня.Женщина, находившаяся за рулем Chery Tiggo почувствовала запах жжёных проводов, а следом из-под капота начал выходить дым. На счастье свидетелем инцидента стал проходивший мимо мужчина. Он помог потушить пламя при помощи снега и огнетушителя.