Из Казани запускают авиарейс в Грозный с промежуточной посадкой в Саратове

Самолеты будут летать по данному маршруту два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Казанский аэропорт продолжает расширять географию полетов. Так, в январе стартуют авиарейсы из столицы Татарстана в Грозный с промежуточной посадкой в Саратове. Самолеты будут летать по данному маршруту два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Из Казани вылет запланирован на 6.00. Спустя два часа лайнер приземлится в Саратове, а в 10.00 самолет совершит посадку в столице Чечни. В обратном направлении самолет отправится в 10.50 и через четыре часа приземлится в Казани.

Отмечается, что на маршруте будут задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек.