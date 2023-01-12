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НовостиОбщество12 января 2023 15:30

Из Казани запускают авиарейс в Грозный с промежуточной посадкой в Саратове

Время в пути составит примерно 4 часа
Рината СТРЕБКОВА
Самолеты будут летать по данному маршруту два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Самолеты будут летать по данному маршруту два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Казанский аэропорт продолжает расширять географию полетов. Так, в январе стартуют авиарейсы из столицы Татарстана в Грозный с промежуточной посадкой в Саратове. Самолеты будут летать по данному маршруту два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Из Казани вылет запланирован на 6.00. Спустя два часа лайнер приземлится в Саратове, а в 10.00 самолет совершит посадку в столице Чечни. В обратном направлении самолет отправится в 10.50 и через четыре часа приземлится в Казани.

Отмечается, что на маршруте будут задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек.