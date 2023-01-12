В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде на старый Новый год 2023

Ожидается усиление ветра. Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время республика, как и большая часть Европейской территории России, находится под влиянием обширного антициклона, преграждающего путь снежным циклонам, отметили в Гидрометцентре Татарстана.

Но, если осадков там пока не прогнозируют, то ночью и днем в пятницу, 13 декабря, местами точно обещают сильный ветер до 17 м/с. При этом в светлое время суток температура воздуха ожидается в пределах от -9 до -14 градусов, на дорогах гололедица.

В последующие дни, в том числе и на старый Новый год 2023, погода существенно не изменится. Татарстан все так же будет находиться под влиянием периферии антициклона. Поэтому снегопады вряд ли будут.

Так, в субботу, 14 января, ветер стихнет днем все так же от -9 до -14 градусов. А вот в воскресенье 15 января, начнет немного теплеть – днем от -8 до -13 градусов.

Далее, согласно предварительным прогнозам Гидрометцентра Татарстана, с 16 по 17 января температура воздуха в светлое время суток составит от -7 до -12 градусов. Скачков атмосферного давления не ожидается, оно будет повышенным.

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