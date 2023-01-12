Президент Татарстана выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Башкирии Рахимова

Минниханов высказался как от себя лично, так и от лица всех татарстанцев. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Президент Татарстана направил правительственную телеграмму главе Башкортостана Радию Хабирову в связи со смертью первого руководителя республики Муртазы Рахимова. В ней он выразил соболезнования как от себя лично, так и от имени татарстанцев.

- Ушла из жизни яркая, масштабная личность, видный государственный деятель и авторитетный руководитель, с именем которого связана целая эпоха в истории башкирского народа, - заявил Минниханов.

Он также отметил, что Рахимов возглавил Башкортостан «в сложный период кардинальных перемен» и сумел сплоть общественные силы для осуществления преобразований и, как следствие, развития региона

- Его знания и опыт, душевные силы и созидательные усилия до последних дней неизменно были направлены на благо родной республики и сограждан, - заключил глава Татарстана.

После этого Минниханов попросил Хабирова передать слова поддержки супруге Муртазы Рахимова Луизе Галимовне и всем его близким.

Напомним, политика не стало 11 января на 89 году жизни. О причинах его смерти на данный момент не сообщается.

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