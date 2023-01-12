За прошедшие сутки в Татарстане выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом

В почти 50% из них пациентам понадобилась госпитализация. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане за минувшие сутки было выявлено 56 новых случаев коронавируса, в 27 из них больным понадобилась госпитализация. При этом число выздоровевших за данный период больше – 67 человек, гласят данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Всего же в республике коронавирус был обнаружен у 193 954 человек, 191 350 из которых выздоровели, а 2009 скончались в результате болезни.

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