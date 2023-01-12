Уроженец Казани Валерий Герасимов назначен командующим группировкой войск СВО

Валерий Герасимов родился в Казани 8 сентября в 1955 году. Фото: Минобороны РФ

11 января, уроженца Казани Валерия Герасимова утвердили в качестве командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной операции. Кадровые изменения произвел глава минобороны страны Сергей Шойгу, пишет kp.ru.

Валерий Герасимов родился в Казани 8 сентября в 1955 году. Он является начальником Генштаба Вооруженных сил России, Генералом армии и Героем страны. В 2014 году руководил операцией по присоединению Крыма, а в 2015 году проведением спецоперации в Сирии.

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