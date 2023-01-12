Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 января 2023 8:15

На улице Гражданская в Чебоксарах микроавтобус насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 4:20 в четверг, 12 января, у дома №92 по улице Гражданская в Чебоксарах произошел наезд на пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса микроавтобуса марки Ford.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице, сообщают в ГИБДД Чувашии.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Авария произошла у дома №92 по улице Гражданская. Фото: ГИБДД Чувашии

Авария произошла у дома №92 по улице Гражданская. Фото: ГИБДД Чувашии

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram