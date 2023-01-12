На улице Гражданская в Чебоксарах микроавтобус насмерть сбил пешехода

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 4:20 в четверг, 12 января, у дома №92 по улице Гражданская в Чебоксарах произошел наезд на пешехода. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса микроавтобуса марки Ford.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице, сообщают в ГИБДД Чувашии.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Авария произошла у дома №92 по улице Гражданская. Фото: ГИБДД Чувашии

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