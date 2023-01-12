Рецидивист из Казани признался в серии краж из салонов автомобилей

В отношении мужчины вновь возбуждены уголовные дела. Фото: МВД по РТ

С ноября по декабрь 2022 года в полицию Казани стали поступать сообщения о кражах имущества из автомобилей, а также о повреждении самих транспортных средств. В ходе оперативных мероприятий правоохранителями был установлен подозреваемый - 33-летний ранее судимый местный житель. Свою вину мужчина скрывать не стал и сразу во всем признался.

По версии следствия, на счету у злоумышленника четыре кражи. Чаще всего он забирал оставленные в машинах электроинструменты и видеорегистраторы. Ущерб от таких действий составил порядка 38 тысяч рублей.

Утверждается, что мужчина совершал преступления посреди ночи. Иногда, чтобы проникнуть в салон авто, ему приходилось разбивать боковые окна.

- По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщают в пресс-службе МВД по Татарстану.

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