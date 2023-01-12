Песошин поздравил работников прокуратуры Татарстана с профессиональным праздником

Сотрудникам надзорного ведомства пожелали здоровья, счастья, радости, благополучия, тепла, удачи и успехов в работе. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В четверг, 12 января, сотрудники прокуратуры России отмечают профессиональный праздник. Работников и ветеранов органов надзорного ведомства Татарстана с этим днем от имени местного правительства поздравил премьер-министр республики Алексей Песошин.

В своей речи он пожелал сотрудникам прокуратуры и их близким здоровья, счастья, радости, благополучия, тепла, удачи и успехов в работе. Песошин также выразил им благодарность за труд и вклад в укрепление законности и правопорядка.

- В сегодняшней непростой внешнеполитической и экономической ситуации надзор за обеспечением конституционных прав и свобод человека и гражданина, противодействие коррупции, терроризму и экстремизму остаются приоритетными задачами для прокурорских работников, - заметил премьер-министр региона.

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