В Татарстане месяц ищут пропавшего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

Поисками занимаются волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

В Татарстане ведутся активные поиски 34-летнего Александра Фадеева, который перестал выходить на связь с родными еще 12 декабря. И спустя месяц о местонахождении мужчины ничего не известно. Он может быть в селе Биляр-Озеро, в Нурлате или Казани, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Александр ростом около 187 сантиметров имеет худощавое телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем были: серо-голубая камуфляжная спецовка и такого же цвета штаны, черные кроссовки и черная шапка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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