Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 17:43

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанца Сергея Хайрудинова с присвоением звания Героя России

Глава республики отметил, что это событие должно вдохновить полковника на решение задач государственной значимости
Рината СТРЕБКОВА
Рустам Минниханов поздравил Сергея Хайрудинова с почетным званием.

Рустам Минниханов поздравил Сергея Хайрудинова с почетным званием.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил полковника Сергея Хайрудинова с присвоением ему звания Героя Российской Федерации. Глава республики в поздравительной телеграмме отметил, что самоотверженный труд военнослужащего по защите безопасности страны нашли признание у Главы Государства.

Рустам Минниханов отметил, что это событие должно вдохновить полковника Хайрудинова на решение задач государственной значимости, а также пожелал серьезных свершений в жизни.