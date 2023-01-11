Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанца Сергея Хайрудинова с присвоением звания Героя России

Рустам Минниханов поздравил Сергея Хайрудинова с почетным званием. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил полковника Сергея Хайрудинова с присвоением ему звания Героя Российской Федерации. Глава республики в поздравительной телеграмме отметил, что самоотверженный труд военнослужащего по защите безопасности страны нашли признание у Главы Государства.

Рустам Минниханов отметил, что это событие должно вдохновить полковника Хайрудинова на решение задач государственной значимости, а также пожелал серьезных свершений в жизни.