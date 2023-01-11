На семи улицах Чебоксар снизят максимальную скорость автомобилей

Пока ограничение введены до конца января. ФОто: администрация Чебоксар.

В Чебоксарах решили временно, пока до конца января, ограничат максимальную скорость транспорта на семи городских улицах. Как отметил глава администрации Чебоксар Денис Спирин в своем Телеграм-канале, ограничение введены, чтобы минимизировать число ДТП на данных улицах.

Теперь больше чем до 40 км/ч нельзя будет на Солнечном бульваре, Чебоксарском проспекте, Алатырском шоссе, улице 500-летия Чебоксар, улице Гагарина, улице Гузовского, а также по Московскому проспекту.

Отметим, что после введения в 2021 году скоростного ограничения на проспекте Максима Горького, улицах Университетская, Энтузиастов и Калинина число ДТП на данных участках сократилось в среднем на 50%.