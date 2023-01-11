В Йошкар-Оле на Крещение организуют лишь одно место для ныряния в прорубь

Крещенские купания традиционно проходят 18 и 19 января. Фото: мэрия Чебоксар.

Уже через неделю православные верующие будут отмечать один из важнейших праздников в церковном календаре - Крещение Господне. Традиционно в этот день принято окунаться в купель. Нынешний год в Йошкар-Оле исключением не станет. В столице Марий Эл организуют одну прорубь.

Иордань сделают в районе «центрального пляжа» на левом берегу Малой Кокшаги близ Вантового моста. Крещенские купания традиционно проходят 18 и 19 января. В месте проведения мероприятия организуют работу спасателей. Также для желающих окунуться подготовят теплые кабинки, где они смогут переодеться.