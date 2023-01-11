Во всероссийской Декаде спорта и здоровья приняли участие более 130 тысяч жителей Чувашии

С первого дня 2023 года приверженцам активного образа жизни были предоставлены 76 катков, 138 лыжных трасс и 119 хоккейных коробок. Фото: sport.cap.ru

В российских регионах во время новогодних праздников - с 1 по 8 января, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» наципроекта «Демография», прошла традиционная Декада спорта и здоровья.

Это спортивные соревнования, спартакиады, фестивали и детские старты. Была предоставлена и возможность всем желающим выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Всего более 16 тысяч мероприятий, что на одну тысячу больше, чем в прошлый раз.

- В начале 2023 года уже более 3,5 миллионов жителей страны были активно вовлечены в занятия физкультурой и спортом - все они присоединились к мероприятиям Декады спорта и здоровья. Уверен, у нас есть отличный задел для выполнения в новом 2023 году показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» и вовлечению большего числа граждан к занятиям физкультурой и спортом, что нам и поручил Владимир Путин, - отметил зам председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Так, к Декаде спорта и здоровья присоединились более 130 тысяч жителей Чувашии. Всего в рамках декады в республике провели свыше 380 физкультурно-спортивных мероприятий по различным видам спорта, фестивалей, спортивных праздников среди семейных команд, а также массовые катания на коньках, лыжах и санках.

- С первого дня 2023 года приверженцам активного образа жизни были предоставлены 76 катков, 138 лыжных трасс и 119 хоккейных коробок, - заявил глава Минспорта Чувашии Василий Петров.

Отметим, что организатором традиционной Декады спорта и здоровья является Минспорта России совместно с профильными органами местной исполнительной власти. Данные мероприятия призваны привлечь как можно больше людей к активной физической деятельности и популяризировать спорт.