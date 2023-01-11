Метшин осмотрел новую блочно-модульную котельную в Приволжском районе Казани

Объект расположен на улице Южно-Промышленная. Фото: kzn.ru

В среду, 11 января, мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел новую блочно-модульную котельную, которая появилась на улице Южно-Промышленная. Предполагается, что со следующего сезона объект будет обеспечивать теплом семь многоквартирных домов, детский сад и поликлинику.

В разговоре с градоначальником гендиректор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков заявил, что котельная имеет самое современное автоматизированное оборудование, а потому способна работать без операторов. Все данные по работе котлов и насосов отправляют в диспетчерский пункт, расположении на территории предприятии.

Отметим, что в 2023 году в столице Татарстана планируется реконструкция еще трех котельных, которые находятся на улицах Жуковского, Курчатова и Тополевая.

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