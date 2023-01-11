В 2022 году приставы Татарстана арестовали около 500 машин за долги по штрафам

Машины арестовали за неуплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году судебные приставы Татарстана арестовали порядка 500 машин за долги по штрафам за нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Они также напомнили, о действующем федеральном законе, который предусматривает конфискацию у нарушителя автомобиля, использованного им при совершении преступления. Всего в ушедшем году конфисковали пять машин в Альметьевском и Кукморском районах республики, а также в Казани и Набережных Челнах.

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