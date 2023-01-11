Закрытые на время морозов катки в Казани возобновят работу 12 января

Расписание катания там остается прежним. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температура воздуха на улице нормализуется, а потому с 12 января в Казани вновь заработают катки на открытом воздухе, которые были закрыты на время морозов. Речь идет о ледовых аренах в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.

Они как и прежде будут принимать горожан по будням с 12:00 до 22:00 и в выходные с 10:00 до 23:00. Ежедневные технические перерывы приходятся на период с 15:00 до 16:00, напоминают в Дирекции парков и скверов города.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 числа в Татарстане ожидается юго-западный ветер, порывы которого местами будут достигать 15 м/с.

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