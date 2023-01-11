Wink и more.tv представили тизерный ролик сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях

Фото: предоставлено пресс-службой
Видеосервисы Wink и more.tv представили первые тизерные ролик и постер восьмисерийного проекта «Фишер» (18+) — о самом жутком московском серийном убийце. Главные роли в детективном триллере, основанном на реальных событиях, исполнили Иван Янковский («Домашнее поле»), Саша Бортич («Холоп») и Александр Яценко («Аритмия»). Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии».
Премьера сериала «Фишер» состоится в феврале 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv.
Фото: предоставлено пресс-службой
1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.
Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали серийного убийцу Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов, на основе которых и был написан сценарий сериала.
Фото: предоставлено пресс-службой
- Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ, - отметил генеральный продюсер сериала «Фишер» Фёдор Бондарчук.
В сериале снялись Иван Янковский, Саша Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие.
Тизерный ролик сериала «Фишер»
Тизерный видеоролик сериала «Фишер» и другие интересные факты о контенте доступны в официальных группах видеосервиса Wink в VK, YouTube, Telegram.
Фото: предоставлено пресс-службой
О сериале «Фишер»
Создание проекта: компания Art Pictures Vision и «Студия 812» по заказу «НМГ Студии»
Онлайн-платформы: Wink (в линейке Wink Originals) и more.tv (в линейке more originals)
Жанр: детектив, драма
Количество серий: 8
Премьера: февраль 2023 года
Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Сергей Кальварский, Дмитрий Табарчук, Вячеслав Муругов
Продюсер: Максим Рыбаков
Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Директор по производству «НМГ Студии»: Максим Аджави
Продюсеры «Студии 812»: Геннадий Кузнецов, Наталья Капустина
Креативные продюсеры: Сергей Кальварский, Наталья Капустина
Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин
Авторы сценария: Сергей Кальварский, Наталья Капустина
Режиссеры-постановщики: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
Оператор-постановщик: Иван Лебедев
Художник-постановщик: Анна Стрельникова, Дарья Уфимцева
Художник по костюмам: Светлана Грибанова
Художник по реквизиту: Ольга Коршунова
Художник по гриму: Снежана Рафикова