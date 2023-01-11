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НовостиЗдоровье11 января 2023 10:21

За сутки в Татарстане выявили 51 новый случай коронавируса

Госпитализация потребовалась 13 зараженным
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 51 новый случай COVID-19, госпитализировали 13 зараженных и выписали 59 переболевших вирусом человек. Такие цифры в среду, 11 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился уже у 193 898 человек, 191 283 из которых выздоровели, а 2 009 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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