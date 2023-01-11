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НовостиПроисшествия11 января 2023 10:44

17 раз ударил железным прутом: житель Марий Эл хотел расправиться с ненужным свидетелем и получил за это 12 лет колонии

Жителя Марий Эл приговорили к 12 годам колонии за попытку убийства свидетеля
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Приговор был вынесен с учетом ранее назначенного наказания по другому уголовному делу.

Приговор был вынесен с учетом ранее назначенного наказания по другому уголовному делу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

60-летнего жителя одного из сел Моркинского района суд признал виновным в покушении на убийство лица в связи с выполнением им общественного. Мужчину с учетом ранее назначенного наказания по другому уголовному делу приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщает следственный комитете Марий Эл.

- Данный приговор пока не вступил в законную силу, - также отметили в ведомстве.

Как было доказано в суде, 56-летняя односельчанка мужчины дала показания, которые изобличали мужчину в совершении преступления. Во время ознакомления с материалами уголовного дела он узнал, кто его сдал следователям и решил избавиться от ненужного ему свидетеля.

Так, мужчина подкараулил женщину на улице и нанес ей 17 ударов железным прутом. Посчитав, что жертва мертва, злоумышленник поспешил покинуть место преступления. Но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи свидетель смогла выжить.

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