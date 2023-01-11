Казань попала в топ-10 городов России по средней площади проданных в новостройках квартир

В 2022 году горожане брали новую недвижимость средней площадью в 41 «квадрат». Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным за 2022 год, средняя площадь квартир, проданных в новостройках Казани, составила 41 квадратный метр. По этому показателю столица Татарстана заняла девятое место в рейтинге городов России, сообщают «Известия».

В первую пятерку вошли Красноярск, где местные жители покупали новую недвижимость площадью в среднем в 48,9 квадратных метров, Омск (45,9 «квадрата»), Самара и Москва (44,1 «квадрата»), Краснодар (43,6 «квадрата») и Новосибирск (43 «квадрата»). Следом идут Нижний Новгород (42,9 «квадрата») и Екатеринбург (41,1 «квадрата»).

Вместе с Казанью на восьмой строчке разместился Челябинск. За ними следует Ростов-на-Дону (40,6 «квадрата»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казань заняла 25 место среди городов России по росту цен на вторичное жилье в 2022 году

Стоимость квадратного метра подобной недвижимости в городе выросла до 141,7 тысячи рублей (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram