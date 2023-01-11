До конца года в Татарстане газифицируют 13,4 тысячи домовладений

Сейчас к газу подключено около 6 тысяч домовладений. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

По состоянию на 11 января, уровень газификации в Татарстане составляет 99,51%. К концу 2024 года в республике планируется газифицировать еще 13,4 тысячи домовладений. Об этом в ходе брифинга в Кабмине региона рассказал гендиректор "Газпром трансгаз Казань" Рустем Усманов.

По его словам, сейчас газопровод подведен до границ более 12 тысяч участков, но к газу подключено лишь шесть тысяч домовладений. Всего же от местных жителей было принято свыше 17 тысяч заявок на догазификацию.

Напомним, ранее стало известно, какие дома в Казани подлежат капитальному ремонту в 2023 году.

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