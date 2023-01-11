Жители Нижнекамска жалуются на холод в классах, где учатся их дети

В Управлении образования города уже отреагировали на подобные сообщения. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Нижнекамска жалуются на то, что в школьных классах, где учатся их дети, холодно. На опубликованном в соцсетях фото видно, что столбик термометра в одном из помещений не достигает и +10 градусов. По словам родителей, подобное наблюдается в лицее №14.

В Управлении образования города заявили, что температура в классах может зависеть от их расположения.

- В связи с резким похолоданием в помещениях прохладно, здание сразу не может прогреться до нужной температуры. В данном случае (речь идет об опубликованном фото - Ред.) , термометр был неисправен и было приоткрыто окно, - говорят в Управлении.

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