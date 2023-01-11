Из Казани в Салехард запустили еженедельные прямые авиарейсы

Пассажиров перевозят на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Казани в Салехард стартовали прямые авиаперелеты. На первом рейсе по этому маршруту в столицу Татарстана прибыли 86 человек, сообщает пресс-служба местного аэропорта.

Полеты выполняются дважды в неделю. Из Казани самолеты отправляются по воскресеньям в 4:25. В Салехарде они садятся в 8:40. Обратный путь происходит по субботам. Из Ямало-Ненецкого автономного округа пассажиры вылетают в 16:30. Время во всех случаях указано местное.

Пассажиров перевозят на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Время полета составляет около 2,5 часа.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram