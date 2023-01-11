Экс-глава Минмолодежи Татарстана Фаттахов оценил назначение Сулейманова помощником Минниханова

Фаттахов заметил, что подобный опыт Татарстана может быть рассмотрен другими субъектами страны. Фото: Из материалов пресс-службы

Экс-глава Минмолодежи Татарстана, а ныне замруководителя Федерального агентства по делам молодежи и сопредседатель Российского движения школьников Дамир Фаттахов прокомментировал назначение своего преемника Тимура Сулейманова на должность помощника президента республики. Напомним, теперь бывший министр будет руководить региональным отделением российского движения «Движение Первых».

- Это взвешенное и грамотное решение. Человек с уникальным опытом работы с общественными организациями и государственной службы. Тимур — один из лучших специалистов в работе с детьми и молодёжью не только в Татарстане, но и в России, - заявил Фаттахов.

Он также поздравил Сулейманова с назначением и заявил, что опыт Татарстана может быть рассмотрен другими субъектами страны.

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