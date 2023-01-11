В Татарстане зафиксировали исторический максимум потребления электрической мощности

Специалисты объясняют подобный рекорд аномальными морозами за окном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 17:00 10 января в Татарстане был зафиксирован исторический максимум потребления электрической мощности. Показатель достиг 4 947 МВт, что на 2,6% больше прошлого рекорда, сообщает «БИЗНЕС Online».

Специалисты регионального диспетчерского управления энергосистемы республики объясняют подобные значения аномальными холодами, которые установились в регионе и отступят только к концу недели.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить, правильно ли местным жителям начисляют плату за отопление.

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