В Татарстане зафиксировали исторический максимум потребления электрической мощности

Специалисты объясняют подобный рекорд аномальными морозами за окном.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 17:00 10 января в Татарстане был зафиксирован исторический максимум потребления электрической мощности. Показатель достиг 4 947 МВт, что на 2,6% больше прошлого рекорда, сообщает «БИЗНЕС Online».
Специалисты регионального диспетчерского управления энергосистемы республики объясняют подобные значения аномальными холодами, которые установились в регионе и отступят только к концу недели.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить, правильно ли местным жителям начисляют плату за отопление.
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