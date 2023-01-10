Животных в казанском зоопарке спасают от аномальных холодов пледами и калорийной едой

Некоторые животные стойко переносят морозы. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Вот уже почти неделю в Татарстане бушуют аномальные холода. Люди спасаются от морозов по-своему, а как холода переносят животные, например, обитатели казанского зоопарка.

Как рассказали в пресс-службе зооботсада, в уличных вольерах содержатся алтайские маралы, пятнистый олень, овцы, бурые медведи, хищные птицы, харзы и другие животные. Они стойко переносят морозы, поэтому с наступлением холодов им лишь меняют пищу на более калорийную. При этом, их вольеры утепляют.

Что касается животных, привыкшим к теплу, то с наступлением морозов они переезжают в крытые вольеры. Тем не менее, некоторым животным, например обезьянам кладут пледы, которыми они укрываются.