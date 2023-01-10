В Чебоксарах 62-летний мужчина разгуливал по улице без обуви и одежды в 35-градусный мороз

Мужчина рассказал, что ничего плохого с ним не произошло. Фото: T.ME/CHEB_POLICE

В Чебоксарах пожилой мужчина ходил по улице без обуви и верхней одежды в 35-градусный мороз. Его заметили полицейские Николай Васильев и Юрий Миронов. Мужчина находился около дома №58/1 на проспекте Тракторостроителей.

Как выяснилось, гулявшим оказался 62-летний местный житель. Он рассказал, что с ним ничего не произошло, он не стал жертвой насилия. Пьяным он тоже не был. В результате полицейские отвезли мужчину в его дом на улице Магницкого и передали родственникам.