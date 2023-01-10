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НовостиОбщество10 января 2023 16:05

В Татарстане сотрудники ДПС спасли замерзавших в салоне вылетевшего в кювет автобуса пассажиров

Они смогли помочь вытащить автобус и доставить пассажиров в пункт дислокации
Рината СТРЕБКОВА
Автобус удалось вытащить при помощи спецтехники. Фото: МВД Татарстана.

Автобус удалось вытащить при помощи спецтехники. Фото: МВД Татарстана.

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана пришли на помощь пассажирам автобуса, который в мороз вылетел с трассы в кювет. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, 9 января текущего года сотрудники Госавтоинспекции старший лейтенант Ранис Аллямов и младшего сержанта Вильдана Хасанова получили сообщение, что 23 километре трассы Казань-Ульяновск автобус с пассажирами съехал в кювет.

Выяснилось, что автобус на повороте в сторону села Татарское Макулово не справился с управлением и съехал в кювет. В салоне кроме водителя находилось 15 пассажиров. Из них никто не пострадал, но люди успели изрядно замерзнуть.

Пассажиров отправили в пункт дислокации на другом автобусе. ЧТо касается съехавшего в кювет автобуса, то его вытащили при помощи спецтехники. С места происшествия водитель уехал своим ходом.