Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 15:35

В Казани 18-летняя девушка лишилась крупной суммы в попытке купить телефон

Она стала жертвой мошенников
Рината СТРЕБКОВА
Девушка поверила аферисту.

Девушка поверила аферисту.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще одна жительница Казани стала жертвой мошенников. На этот раз не повезло 18-летней девушке. Она хотела купить мобильный телефон и наткнулась на подходящее объявление в соцсетях.

В итоге девушка созвонилась с продавцом и перевела за гаджет 37 тысяч рублей. Так и не получив телефон, 18-летняя жительница столицы РТ обратилась в полицию, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Татарстану.

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется поиск предполагаемого злоумышленника.