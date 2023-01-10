В Казани 18-летняя девушка лишилась крупной суммы в попытке купить телефон

Девушка поверила аферисту. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще одна жительница Казани стала жертвой мошенников. На этот раз не повезло 18-летней девушке. Она хотела купить мобильный телефон и наткнулась на подходящее объявление в соцсетях.

В итоге девушка созвонилась с продавцом и перевела за гаджет 37 тысяч рублей. Так и не получив телефон, 18-летняя жительница столицы РТ обратилась в полицию, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Татарстану.

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется поиск предполагаемого злоумышленника.