Подозреваемый в изнасиловании житель Набережных Челнов вырвал страницы из уголовного дела прямо в здании суда

Отбывать наказание ему не пришлось в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Набережных Челнов демонстративно вырвал несколько листов из составленного в отношении него уголовного дела прямо в здании суда. За это его осудили на 8 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда татарстанского автограда.

Как отметили в ведомстве, мужчину подозревали в изнасиловании и угрозе убийством. Он захотел ознакомиться с материалами дела. В комнате ознакомления с делами в здании суда в присутствии сотрудников учреждения он демонстративно вырвал из материалов дела несколько листов и выбросил их под лавку.

За этот поступок жителя Набережных Челнов осудили на 8 месяцев строгого режима. К слову, отбывать наказание ему не пришлось в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.