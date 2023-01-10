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НовостиОбщество10 января 2023 15:01

Подозреваемый в изнасиловании житель Набережных Челнов вырвал страницы из уголовного дела прямо в здании суда

За это его приговорили к 8 месяцам лишения свободы
Рината СТРЕБКОВА
Отбывать наказание ему не пришлось в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Отбывать наказание ему не пришлось в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Набережных Челнов демонстративно вырвал несколько листов из составленного в отношении него уголовного дела прямо в здании суда. За это его осудили на 8 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда татарстанского автограда.

Как отметили в ведомстве, мужчину подозревали в изнасиловании и угрозе убийством. Он захотел ознакомиться с материалами дела. В комнате ознакомления с делами в здании суда в присутствии сотрудников учреждения он демонстративно вырвал из материалов дела несколько листов и выбросил их под лавку.

За этот поступок жителя Набережных Челнов осудили на 8 месяцев строгого режима. К слову, отбывать наказание ему не пришлось в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.