В Казани на 9 месяцев ограничат движение по улице Магистральной

Движение ограничат с 11 января до 30 сентября. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Казанских автомобилистов просят быть внимательнее. Так, в городе временно ограничат движение всех видов транспорта по улице Магистральной. Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, причиной перекрытия дороги стало строительство хозяйственно-бытовой канализации.

Дорога будет перекрыта почти на 9 месяцев - с 11 января по 30 сентября 2023 года. На это время будет закрыт участок дороги напротив здания №2а по улице Южно-Промышленной.