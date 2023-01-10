Зам руководителя Исполкома Бугульминского района арестовали по подозрению в мошенничестве

Чиновник сейчас находится в камере СИЗО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд отправил под стражу зам руководителя Исполкома Бугульминского района. Его заподозрили в мошенничестве и вымогательстве взятки. Как сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах, чиновник может быть причастен к махинациям с миллионами бюджетных денег, которые выделялись на строительство очистных сооружений в районе. Кроме того, по данным источника, зам руководителя Исполкома хотел получить деньги от компании с которой был заключен госконтракт, за что обещал ей свое покровительство.

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