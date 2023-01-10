Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 13:40

В школах Набережных Челнов подорожали обеды

Изменения коснулись учащихся всех классов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Новые цены на питание установились после новогодних праздников.

Новые цены на питание установились после новогодних праздников.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала января 2023 года в Набережных Челнах подорожало питание в школах. За один прием пищи учащиеся начальных классов теперь должны платить 64,19 рублей (на 2,72 рубля больше чем раньше), а учащиеся 5-11 классов - 77,34 рубля (на 4,44 рубля больше).

Что касается двухразового питания, то для младшеклассников оно подорожало до 111,51 рубля, а для старшеклассников - до 114,20 рубля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram