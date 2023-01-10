В школах Набережных Челнов подорожали обеды

Новые цены на питание установились после новогодних праздников. Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала января 2023 года в Набережных Челнах подорожало питание в школах. За один прием пищи учащиеся начальных классов теперь должны платить 64,19 рублей (на 2,72 рубля больше чем раньше), а учащиеся 5-11 классов - 77,34 рубля (на 4,44 рубля больше).

Что касается двухразового питания, то для младшеклассников оно подорожало до 111,51 рубля, а для старшеклассников - до 114,20 рубля.

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